10 лет тюрьмы дали молдаванину за насилие в семье

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Мужчина осуждён на 10 лет и 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима за насильственные действия сексуального характера и домашнее насилие.

Согласно обвинительному заключению, на протяжении 2020-2021 годов осуждённый совершал акты насилия над несовершеннолетним сыном своей супруги от первого брака. Мужчина неоднократно угрожал подростку, не достигшему 14-летнего возраста, применением физической силы, а также оскорблял и избивал несовершеннолетнего. Как выяснилось, обвиняемый на протяжении многих лет также неоднократно избивал супругу.

Судебное разбирательство проводилось по упрощённой процедуре, так как подсудимый признал свою вину. Приговор будет обжалован прокурорами, которые несогласны с мягкостью наказания и требуют для подсудимого лишения свободы сроком на 16 лет.

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