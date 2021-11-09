10 леев 26 банов: НАРЭ утвердило новый тариф на газ

10 леев 26 банов: НАРЭ утвердило новый тариф на газ

Национальное агентство по регулированию в энергетике удовлетворило запрос поставщика. С 1 ноября тариф на газ для бытовых потребителей составит 10 леев 26 банов – почти в 2,5 раза больше, чем до сих пор.  

Напомним, что до настоящего времени один куб газа обходился населению в 4 лея 29 банов.

Ранее Игорь Додон потребовал от правительства в срочном порядке утвердить механизм компенсации роста тарифа как для потребителей, так и для экономических агентов.

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