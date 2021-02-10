10 центров здоровья Молдовы получили оборудование для борьбы с COVID-19

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IT-оборудование, предназначенное для укрепления национальной системы эпидемиологического надзора, USAID и ВОЗ передали в дар Национальному агентству общественного здоровья и 10 региональным центрам общественного здоровья.

Партия, состоящая из 20 ноутбуков и 10 многофункциональных принтеров, будет использована для сбора данных об инфекции COVID-19, пишет moldpres.md. Это позволит обеспечить быстрое смягчение последствий и контроль вспышек COVID-19 на районном и национальном уровнях.

Переданное оборудование будет способствовать проведению НАОЗ и подведомственных ему центров общественного здоровья качественного анализа эпидемиологических данных, что важно для эффективного управления пандемией COVID-19. Это важный шаг для отечественной системы здравоохранения, – уточнила госсекретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Татьяна Затык.

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