1 марта в столице стартует генеральная весенняя уборка

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Ежегодная весенняя кампания по уборке города пройдёт в этом году с 1 марта по 30 апреля. В этот период муниципальные подразделения вместе с горожанами проведут уборку дворов многоквартирных домов, зелёных зон и других общественных территорий.

Как рассказал заместитель начальника Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (ГУЖКХБ) Геннадие Дубица, традиционно каждый год с наступлением тёплого времени объявляется весенняя уборочная кампания под названием “Генеральная весенняя уборка”. Её старт будет дан по распоряжению генпримара, который поставит задачи перед каждым муниципальным подразделением, пишет ipn.md.

ГУЖКХБ займётся организацией и мониторингом работ по генеральной уборке территорий общественного пользования. Речь идёт об уборке тротуаров, площадок для сбора мусора, остановок общественного транспорта. Этот процесс будет организован через предприятия, подведомственные примарии, предприятия по управлению жилищным фондом или жилищные службы в секторах.

ГУЖКХБ также будет следить за санитарным состоянием участков земли, прилегающих к жилым многоквартирным домам. Санитарно-технические работы будут проводить ассоциации совладельцев кондоминиумов, кооперативы и т.д. Как отметил Геннадие Дубица, каждый управляющий многоквартирным домом обязан очистить прилегающую к дому территорию, иначе будут наложены санкции.

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