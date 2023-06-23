1 июня станет выходным днём

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День защиты детей, отмечаемый 1 июня, станет нерабочим днём. Парламент в двух чтениях принял законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс.

С инициативой выступили депутаты парламентской фракции Партии «Действие и солидарность», пишет moldpres.md.

Внедряя изменения, внесенные в законодательство, мы дадим родителям возможность отметить 1 июня вместе со своими детьми, — считают авторы проекта.

День защиты детей, отмечаемый 1 июня, празднуется почти в 50 странах мира. Некоторые государства отмечают День защиты детей в разные даты.

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