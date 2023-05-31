1 июня некоторые торговые центры в столице будут закрыты

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Несколько торговых центров не будут работать 1 июня, на время проведения саммита Европейского политического сообщества. Об этом заявила министр внутренних дел Анна Ревенко.

По словам министра, все коммерческие учреждения, предприятия общественного питания, аптеки, больницы, а также поликлиники будут работать по режиму выходного дня, а несколько торговых центров решили в этот день не работать. Приостановить деятельность решили следующие торговые объекты: „Gemenii”, „Unic”, „MallDova”, МП „Центральный рынок” и рынки с соседних улиц.

В то же время, магазин Metro Cash&Carry №2 на Ботанике будет работать: заезд возможен с ул. Пэдурий.

В центральной части столицы пешеходам будет разрешено передвигаться по тротуарам. Исключением будут участки вокруг гостиниц, в которых размещены официальные лица, где пешеходное движение будет перенаправлено на противоположные тротуары. В то же время пешеходы должны будут учитывать рекомендации правоохранительных органов и соблюдать их требования. Пересечение основных артерий будет возможно под контролем дорожных инспекторов, с остановками при движении официальных колонн.

Все пункты пересечения границы в период проведения саммита работают в обычном режиме, без каких-либо изменений, пишет ipn.md.

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