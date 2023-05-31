1 июня могут включить в перечень нерабочих праздничных дней, предусмотренных Трудовым кодексом

1 июня могут включить в перечень нерабочих праздничных дней, предусмотренных Трудовым кодексом

Правительство одобрило законопроект о внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс, согласно которым 1 июня включат в перечень нерабочих праздничных дней, предусмотренных Трудовым кодексом.

Благодаря этой поправке родители смогут уделить больше внимания своим детям и провести с ними День защиты детей, передаёт moldpres.md.

В настоящее время в Республике Молдова 12 официальных праздничных дней объявлены выходными днями для работников, что меньше, чем в других европейских странах, где как минимум 13 праздничных дней считаются выходными.

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