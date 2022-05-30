1 июня дети смогут прокатиться на туристическом троллейбусе бесплатно

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В среду, 1 июня, примария Кишинёва приглашает всех детей в царство истории и легенд во время бесплатной поездки на туристическом троллейбусе. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан на своей странице в соцсети.

Экскурсии начинаются от Триумфальной арки и будут организованы по следующему расписанию:

маршрут I: 12:00 – экскурсия на русском языке с гидом;

маршрут II: 14:00 – экскурсия на государственном языке с гидом;

маршрут III: 16:00 – экскурсия на русском языке с гидом;

маршрут IV: 18:00 – экскурсия на государственном языке с гидом.

Посадка на туристический троллейбус будет осуществляться в порядке живой очереди. Количество мест составляет 22 человека, дети до 7 лет должны быть в сопровождении взрослых.

– В этом году также состоится семинар по живописи «Рисуем на троллейбусе» с 15:00 до 17:00 на улице Колумна, между улицами Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони и А. Пушкина. Приглашаем всех детей украсить троллейбус, – подчеркнул Ион Чебан.

Мероприятия проводятся примарией Кишинёва при поддержке Управления электротранспорта и Главного управления экономики, торговли и туризма.

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