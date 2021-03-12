1 апреля пенсии в Молдове проиндексируют на 3,89%: парламент принял проект социалистов

1 апреля пенсии в Молдове проиндексируют на 3,89%: парламент принял проект социалистов

В то же время к Пасхе сотни тысяч пенсионеров страны получат по 1000 леев помощи – также по инициативе ПСРМ. Останется в силе и октябрьская индексация – согласно прогнозам, она составит 3,2%.  

Таким образом, за год пенсии будут проиндексированы суммарно чуть более чем на 7%. Принятое решение коснётся 731 тысячи человек.

Документ был принят в двух чтениях, для вступления в силу его предстоит промульгировать президенту, после чего он будет опубликован в “Официальном мониторе”.

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