1 500 жителей столицы получат слуховые аппараты

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МСК утвердил программу, согласно которой 1 500 человек с нарушениями слуха получат специальные аппараты, закупленные муниципалитетом.

Как пишет moldpres.md со ссылкой на пресс-релиз примарии Кишинёва, местные органы власти передадут устройства нуждающимся до конца текущего года.

На сегодняшний день 4 079 жителей столицы с нарушениями слуха находятся в списках на получение этих аппаратов.

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