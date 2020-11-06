1 000 евро за водительские права. Житель столицы попался на взятке

1 000 евро за водительские права. Житель столицы попался на взятке

Сотрудники НАЦ задержали жителя Кишинёва, который за взятку обещал помочь получить водительские права.

Согласно материалам дела, за оформление документов и помощь в сдаче теоретических и практических экзаменов подозреваемый получил 1 000 евро.

За извлечение выгоды из влияния было возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит штраф в размере от 3000 до 4000 условных единиц или от 2 до 6 лет лишения свободы.

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