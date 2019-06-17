Звонок о бомбе в аэропорту поступил из Кот-д’Ивуара. Что говорят в Пограничной полиции?

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Звонок о минировании столичного аэропорта, который оказался ложным, был зарегистрирован в Кот-д’Ивуаре. Об этом заявил новый министр внутренних дел Андрей Нэстасе.

Однако представители Пограничной полиции пока не спешат подтверждать эту информацию. По их словам, инцидент находится в процессе расследования, пишет tv8.md.

Согласно некоторым источникам, за предупреждением о бомбе может стоять схема контрабанды сигарет, анаболиков и янтаря. В то же время, пресс-секретарь Пограничной полиции опровергла эту информацию.

Напомним, что вчера появилась информация о том, что международный аэропорт Кишинёва заминирован. Позже выяснилось, что предупреждение о бомбе было ложным.