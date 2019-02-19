Зверское убийство в Штефан-Водэ: мужчина до смерти забил молотком собутыльника

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Жестокое убийство произошло в понедельник, 18 февраля, в селе Крокмаз Штефан-Водского района. 39-летний мужчина скончался после многочисленных ударов молотком по голове.

По данным полиции, труп жертвы обнаружил прохожий, который вызвал правоохранителей. По предварительным данным, тело принадлежит 39-летнему жителю села Крокмаз. Во время исследования судмедэксперты обнаружили на бездыханном теле следы насильственной смерти.

Было установлено, что погибший накануне употреблял спиртные напитки с односельчанином, после чего между собутыльниками вспыхнула ссора, пишет unimedia.info. В результате этого подозреваемый нанёс некоторое количество ударов жертве молотком по голове, что привело к смерти.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан на 72 часа.