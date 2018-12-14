Зверское убийство в Гагаузии: мать убила и расчленила сына, а останки сожгла и выбросила на свалку

Зверское убийство в Гагаузии: мать убила и расчленила сына, а останки сожгла и выбросила на свалку

Убийство, совершённое с чрезвычайной жестокостью, произошло 12 декабря. Жительница Гагаузии убила своего сына, сожгла тело, а затем расчленила труп и выкинула в мусорную яму. Преступление было совершено в селе Казаклия Чадыр-Лунгского района.

Как удалось выяснить, в среду днём 39-летний сын задержанной пришел домой пьяным и поссорился с матерью из-за того, что она вместо него получила пенсию по инвалидности. Конфликт между двумя сторонами перерос в нечто более ужасное. Разгневанная 66-летняя женщина несколько раз ударила сына кастрюлей по голове, в результате чего он без сознания упал на пол. Из-за полученных травм мужчина скончался.

Как пишет deschide.md, дождавшись наступления ночи, женщина вынесла труп во двор, накрыла слоем мусора и подожгла. На следующий день мать топором отрубила сыну голову, руки и ноги, сложила части тела в тачку и вывезла на местную свалку. Следующей ночью женщина продолжала сжигать во дворе останки сына.

Вскоре мать-убийцу задержали сотрудники местной полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md