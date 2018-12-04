Зверская расправа над водителем такси во Флорештах

Во Флорештском районе, в поле недалеко от села Путинешть, был найден труп водителя такси. Полиция подозревает 18-летнего пассажира.

Два дня назад в полицию обратились родственники погибшего. 58-летний мужчина, являвшийся водителем такси, вышел утром на работу и не вернулся. Вскоре полиция обнаружила повреждённый автомобиль у села Алексеевка, а ещё через несколько часов был обнаружен труп жертвы со следами насильственной смерти.

По словам сотрудников полиции, преступление было совершено 18-летним юношей, который сел в машину жертвы в качестве пассажира. На пути к месту назначения между мужчинами разразился конфликт, который вылился в драку, передаёт tvn.md. Подозреваемый сильно избил водителя, оставил его в поле, сел за руль и поехал дальше. На подъезде к селу Алексеевка подозреваемый не справился с управлением, сошёл с дороги и перевернулся.

По факту умышленного убийства было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый рискует получить до 15 лет лишения свободы.