Звериный беби-бум: в столичном зоопарке на свет появились около 100 малышей (ВИДЕО)

Звериный беби-бум: в столичном зоопарке на свет появились около 100 малышей (ВИДЕО)

Всего за несколько недель в столичном зоопарке появилось около 70 детёнышей зверей и 30 птенцов. Пополнения прошли в рядах енотов, волков, муфлонов и многих других животных.

Самым большим сюрпризом стало пополнение в стае полярных волков, пишет publika.md. Две волчицы родили семерых волчат. Также на свет появились четыре детёныша муфлона, пять сурикатов, два ослика, четыре камерунские козы, сибирский козёл, мартышки и кенгуру, пишет источник.

В администрации зоопарка отметили, что рождаемость выросла благодаря хорошим условиям и правильному питанию. Часть малышей администрация намерена передать другим зверинцам.

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