Зотя назвала дебилами всех русскоговорящих жителей Молдовы (ФОТО)

На сей раз возмущение либералки вызвала инициатива фракции Партии социалистов запретить импорт в нашу страну лекарств, в случае если информация на упаковке не будет дублироваться на русский язык, на котором разговаривает более половины населения Молдовы.

Логичное требование социалистов, направленное на соблюдение прав национальных меньшинств, разгневало Алину Зотя-Дурня. В своем статусе в соцсети раздосадованная либералка нагло солгала, что дублирование информации на медикаментах на русский язык приведет к подорожанию лекарств. Более того, свой статус ставленница Гимпу сопроводила изображением “лекарства” под названием “Ядебил”, по всей видимости, имея в виду всех русскоговорящих граждан Молдовы, в адрес которых и направлена инициатива социалистов.

Послание Зоти жестко раскритиковали пользователи соцсети.

– “Тебе тоже нужно это лекарство, мозги явно не работают. Ни мозгов, ни совести, ни сердца, а ещё женщина, смотреть и слушать противно, Гитлер в юбке. Классно, да, когда все друг друга оскорбляют?”, ” А либералы не хотят рассказать о дополнительных тратах в виде здоровья и жизни людей, которые не владеют или плохо владеют государственным языком, и которые не смогут понять написанную на нем информацию?”, “Я говорю на обоих языках, и лекарства не покупаю. Моя мама тоже знает два языка, и тоже не покупает лекарства. А мои бабушка с дедушкой знают только русский, и лекарства, в силу возраста, покупают часто. Стоит ли им знать описание лекарства на языке, который они понимают? Мне кажется, стоит”, “Лучше бы в модели шла, может, там пользы было бы больше”, – посетовали они.

Не остался в стороне и муниципальный советник Партии социалистов Александр Одинцов.

– Алина Зотя не понимает для чего переводить рецепты лекарств на русский язык. Алина не в курсе или не желает быть в курсе резолюции ПАСЕ о языках меньшинств. Это давно уже естественное состояние либералов – заявлять о приверженности европейскому курсу и ценностям, а поступать ровно наоборот, так же, как и заявляли о борьбе с коррупцией и сделали примэрию самым коррумпированным институтом вместе c Минтранспорта. Раздвоение личности иногда лечится. Нужно выбрать правильное лекарство. Правильный ли выбор сделали либералы? – отметил Одинцов, комментируя это же фото.