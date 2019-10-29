Зоозащитники призывают кишиневцев поддержать Иона Чебанa (ВИДЕО)

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Проблему бездомных животных в столице, по их мнению, может решить только неравнодушный и компетентный примар.

Ситуацию с бездомными собаками в Кишиневе можно назвать критической, считают зоозащитники. В течение последних 25 лет никто из правителей города не обращал серьезного внимания на эту проблему. Сейчас у молдавской столицы появился шанс всё исправить.

– Каждый кишиневец хочет жить комфортно – чтобы ему не мешали бездомные собаки, чтобы их не боялись дети, чтобы сами животные не страдали. Для того, чтобы ситуация была под контролем, эта сфера должна быть реформирована: начиная от проектов примэрии и способов их исполнения до службы отлова и того места, куда будут вывозится и содержаться животные. В каждой точке этого механизма должен быть порядок, и мы видим в Ионе Чебан именно того человека, который сможет всё это правильно организовать и решить проблему, – считает зоозащитница Ирина Яковенко, отмечая что «наш выбор не политический, а исключительно профессиональный».

По мнению зоозащитников, город не может считаться цивилизованным, если в его дворах валяются отравленные труппы животных, а горожане бояться быть покусанными. Важно, чтобы в Кишиневе появился мэр, который видит проблему комплексно и способен довести ее решение до конца, уверены они.

– Материально техническая база муниципальной службы отлова животных оставляет желать лучшего, и, к сожалению, это влияет на качество выполнения работ. Мы нуждаемся в поддержке и внимании местной власти. Уверены, что Ион Чебан способен выслушать, понять сделать четкий план решения проблемы бездомных животных и мы призываем всех кишиневцев поддержать этого кандидата во втором туре выборов 3 ноября, – призвал Михаил Головин, замдиректора Центр отлова и стерилизации животных.