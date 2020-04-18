Знаменательная дата: дипломатическим отношениям Молдовы и России 540 лет!

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Сегодня отмечается знаменательная дата: в 1480 году Молдавское княжество (Țara Moldovei) и Русское государство установили дипломатические отношения. 540 лет назад наш выдающийся господарь Штефан III Великий и Великий князь Московский (с 1485 года – Великий князь Всея Руси) Иван III Васильевич подписали Договор, положивший начало многовековой дружбе двух православных стран и народов.

Об этом на своей странице в соцсети написал Игорь Додон. Глава государства назвал символичным тот факт, что именно к этой дате братский российский народ протянул нам руку помощи в трудный период и выделил финансовую помощь в размере 200 млн. евро для покрытия нужд нашего бюджета.

– Поздравляю руководство и народы наших стран с этой красивой годовщиной! – отметил он. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.