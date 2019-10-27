Знакомство завершилось разбойным нападением: мужчина избил и обчистил квартиру девушки из клуба

Знакомство завершилось разбойным нападением: мужчина избил и обчистил квартиру девушки из клуба

В Управлении СК города Бендеры завершено расследование уголовного дела в отношении  34-летнего жителя Молдовы. Он обвиняется в совершении разбойного нападения.

По данным следствия, в ночном клубе «Эверест» города Бендеры подозреваемый познакомился с девушкой. После совместного времяпровождения в развлекательном заведении, он провел свою новую знакомую домой. Когда девушка открывала входную дверь, мужчина силой толкнул ее в квартиру, зашел следом и стал избивать, требуя выдать имевшиеся в доме денежные средства. Затем похитил у нее 180 долларов, 400 приднестровских рублей и мобильный телефон.

По заключению судмедэксперта потерпевшей были нанесены опасные для здоровья телесные повреждения (ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, многочисленные кровоподтеки и ушибленные раны). В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд.

 

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