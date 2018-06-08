Знай свои права и умей постоять за себя: советы для пассажиров такси

Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком выступило с советами для пассажиров на такси.

Так, чтобы получить надлежащее обслуживание, при посадке в машину вы должны убедиться, что транспортное средство принадлежит авторизованной компании. У машины должны быть желтые регистрационные номера, лампа такси должна быть рабочей и прикрепленной к машине. Кроме того, внутри автомобиля должен быть установлен таксометр – прибор, устанавливаемый в автомобилях такси для определения стоимости проезда и выдачи чека, пишет bizlaw.md.

На передней двери машины должны быть указаны тарифы за километр и за час, а также начальный тариф. При этом они должны быть видимыми с расстояния в пять метров. Внутри автомобиля должны быть бейдж с именем и фотографией водителя, а также именем агента-перевозчика.

Потребитель может попросить водителя предоставить ему: отчет о метрологической проверке таксометра, сертификат профессиональной компетентности водителя и дорожную карту. В конце поездки пассажир должен оплатить проезд согласно кассовому чеку.

Потребитель может попросить водителя доехать до конечного пункта назначения по любой дороге, открытой для общественного движения. Допускается бесплатная перевозка багажа, габариты которого позволяют разместить его в багажнике автомобиля.

Если вы считаете, что ваши права как пассажира такси были нарушены, вы можете подать жалобу в адрес экономического агента, являющегося поставщиком услуги. Если же это не удовлетворит ваши претензии, вы можете связаться с представителями Агентства по защите прав потребителей.