Злоупотребление властью: два столичных адвоката оказались на скамье подсудимых

Злоупотребление властью: два столичных адвоката оказались на скамье подсудимых

Антикоррупционная прокуратура объявила о передаче в суд уголовного дела в отношении двух столичных адвокатов. Им предъявлено обвинение в злоупотреблении властью.

Согласно материалам уголовного дела, адвокаты, действуя по взаимному согласию, утверждали, что могут повлиять на сотрудников Верховного суда и убедить их вынести благоприятное решение по делу гражданина, обвиняемого в мошенничестве. В результате адвокаты получили от “клиента” 5 000 евро.

Действия обвиняемых отслеживались прокурорами и сотрудниками Отдела по борьбе с коррупцией с декабря 2018 года. Также в ходе обысков были обнаружены и изъяты деньги, ранее перечисленные адвокатам вышеуказанным гражданином.

В случае обвинительного приговора нарушителям грозит до 6 лет лишения свободы или штраф в размере до 10 000 условных единиц.

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