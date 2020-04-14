Злоумышленники украли с пасеки жителя Комрата четыре улья

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С жалобой на пропажу пчелиных ульев в полицию обратился житель муниципия Комрат.

По словам мужчины, кража произошла на пасеке вблизи села Садык Кантемирского района. Неизвестные похитили четыре улья, в которых находились пчелосемьи. Ущерб составил 12 тысяч леев, пишет gagauzinfo.md.

Полиция завела уголовное дело. Правоохранители ищут преступников. Ворам грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет и штраф от 50 до 150 тысяч леев.

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