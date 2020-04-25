Злоумышленники украли из магазина в Хынчештах продукты и алкоголь

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Этим утром сотрудники ИП Хынчешты получили информацию об ограблении местного магазина.

Было установлено, что неизвестные украли из магазина продукты и алкоголь. Нанесённый ущерб оценивается в 5 000 леев, пишет hn24.net.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят расследование с целью установления всех обстоятельств и определения круга причастных лиц.

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