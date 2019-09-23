Неизвестные проникли в здание бельцкой епархии, но ничего не украли

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Неизвестные лица проникли в здание бельцкой епархии. Об этом в своём заявлении в полицию сообщил глава епархии Антоний.

По его словам, вчера утром он заметил следы проникновения в епархию неизвестных. На окнах в кухне остались следы обуви, две москитные сетки были сняты, лампочка при входе в здание отсутствовала, пишет zugo.md. Кроме того, входная дверь также была открыта.

О пропаже каких-либо вещей не сообщается. В данной связи епископ обратился к правоохранительным органам с просьбой расследовать случившееся и призвать к ответственности виновных.