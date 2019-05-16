Злоумышленники обокрали столичный киоск, пока пьяная продавец спала

Злоумышленники обокрали столичный киоск, пока пьяная продавец спала

Женщина позвонила в полицию и сообщила, что её приятельницу, работающую продавцом в киоске, обокрали в том момент, когда она находилась на рабочем месте. Инцидент произошёл вчера вечером на улице Колумна столичного сектора Центр.

Как сообщила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, на место происшествия прибыла оперативная группа. Полицейские обнаружили продавца в состоянии алкогольного опьянения, передаёт deschide.md.

– Женщина сказала, что уснула в киоске и забыла закрыть дверь, а когда проснулась, увидела, что кто-то украл 1 300 леев, – рассказала Стати.

У органов правопорядка пока нет подозреваемых. Хозяину киоска предстоит установить, пропало ли ещё какое-либо имущество, кроме денег.

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