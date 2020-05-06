Злоумышленник проник в дом родного дяди и обокрал его

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В милицию обратился 38-летний житель села Станиславка Рыбницкого района. Мужчина попросил найти того, кто проник в его домовладение и украл деньги.

Кражу раскрыли по горячим следам. Подозреваемым оказался ранее судимый 23-летний племянник заявителя. Парень пояснил, что месяцем ранее помогал родственнику по хозяйству. Дядя оставлял молодого человека в доме, а сам уходил на работу.

Как пишет mvdpmr.org, в первый раз нарушитель проник в чужое жильё через незапертую форточку 1 мая, когда хозяин был на работе. Из тумбочки взял 3 000 рублей ПМР. Спустя несколько дней недобросовестный родственник украл ещё 500 рублей. Парень признался: деньги спустил на выпивку и сигареты.

За содеянное подозреваемому может грозить от двух до шести лет лишения свободы.

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