Злоумышленник похитил из дома рыбничанина чугунные батареи

Злоумышленник похитил из дома рыбничанина чугунные батареи

С заявлением в милицию обратился 61-летний житель Рыбницкого района. Мужчина просил привлечь к ответственности вора, который похитил из его дома 8 чугунных батарей.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, злоумышленник проник в чужое жильё через незапертую дверь. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался 24-летний житель села Ержово. Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что сдал похищенное имущество в пункт приёма металла.

По факту кражи проводится проверка. Обстоятельства инцидента выясняются.

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