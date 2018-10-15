Злоумышленник подшофе угнал автомобиль, припаркованный у частного дома в Тирасполе

Обнаружив пропажу своего авто, владелец, 37-летний житель города Каменка, обратился в милицию.

Как сообщает пресс-служба МВД ПМР, принадлежащий ему Mitsubishi был припаркован возле одного из частных домов на улице Совхозной. Сев за руль чужой иномарки, неизвестный уехал на ней около двух часов ночи. Сумма причинённого потерпевшему ущерба составила 49 000 рублей ПМР.

Пьяного молодого человека, управлявшего угнанной машиной, сотрудники отдела ГАИ остановили на пересечении улиц Ленина и Карла Либкнехта. Злоумышленником оказался ранее судимый 19-летний тираспольчанин.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.