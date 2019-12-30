Напал на прохожую и отобрал мобильный телефон: злоумышленника задержали (ВИДЕО)

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28-летний житель Унгенского района был задержан на 30 суток сотрудниками полиции сектора Чеканы за совершение уличной кражи.

В полицию поступила информация о том, что вечером 22 декабря неизвестный напал на 33-летнюю женщину. Пострадавшая сообщила, что по пути к дому к ней подошёл мужчина и силой отобрал мобильный телефон стоимостью 4 000 леев, а затем скрылся в неизвестном направлении.

Вскоре злоумышленника удалось задержать. Мужчина признал свою вину. Ранее он привлекался к ответственности за различные преступления.

Согласно действующему уголовному законодательству, нарушителю грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.