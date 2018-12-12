Злостный нарушитель: Лянкэ оставил машину на дороге и ушел в магазин (ВИДЕО)

Вице-премьер по европейской интеграции Юрий Лянкэ неправильно припарковал машину на столичном бульваре Штефана чел Маре и отправился в магазин. Инцидент произошел вчера после обеда и был заснят репортерами издания cotidianul.md.

Как пишет источник, машина была припаркована напротив примэрии, вблизи остановки общественного транспорта. За рулем находился водитель вице-премьера, который включил “аварийку”.

В ответ на вопрос журналиста, разрешена ли парковка в этом месте, Лянкэ признал, что нет, но оправдался тем, что была включена аварийная сигнализация.