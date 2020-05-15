Злостного нарушителя ПДД в Кишиневе привлекли к ответственности (ВИДЕО)

Злостного нарушителя ПДД в Кишиневе привлекли к ответственности (ВИДЕО)

В Генеральный инспекторат полиции поступило сообщение о том, что водитель машины марки BMW нарушает ПДД, чем подвергает опасности участников дорожного движения. 

Офицеры ГИП зарегистрировали обращение и начали процедуру установления личности и привлечения к ответственности водителя. Оказалось, что речь о 22-летнем жителе Кишинева. Ему был выписан штраф – 1500 леев. Парня также оштрафовали на 3 пункта.

Органы правопорядка призывают всех граждан, ставших свидетелями нарушений правил дорожного движения, сообщать об этом по единому номеру 112.

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