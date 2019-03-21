Злосчастный перекрёсток…

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Очередная авария с участием полицейского автомобиля произошла в Кишинёве, на перекрестке улицы С. Лазо и бульвара Штефан чел Маре.

В последнее время фото с этого перекрестка неоднократно фигурировали на страницах хроники происшествий нашего сайта. Полиция конечно разберётся и установит виновника аварии. Его привлекут к ответственности и пострадавшему возместят ущерб…

Хочется верить.

А ещё хочется верить, что когда-нибудь на наших дорогах станет хоть чуть-чуть спокойнее и безопаснее. Водители поймут, что на дороге они не одни, пешеходы перестанут спотыкаться на выщербленном асфальте тротуаров и пугаться до жути темных и неухоженных подземных переходов. Мы все вспомним, что жизнь у нас одна, а ПДД, как это ни банально звучит, написаны кровью.

Очень хочется в это верить.