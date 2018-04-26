Зизифус оживляющий

За что ценится это экзотическое растение?

Расскажите, чем полезен зизифус? Н. Бобкова, Ниспорены

Несмотря на то что растение под названием зизифус (унаби) представляет собой нечто экзотическое для нашей страны, всё же некоторые отечественные садоводы-любители занимаются его культивированием. Особенно ценятся плоды данного растения благодаря его уникальным и полезным для здоровья свойствам.

В чём отличие от финика?

Зизифус – ближайший родственник крушины. Это растение известно под японским названием «унаби». Иногда его называют «ююба», «китайский финик» и «жужуба». Бывает, что зизифус путают с фиником, но унаби – это плод кустарника, а финик – пальма. Да и полезные свойства финика немного отличаются от зизифуса.

Плоды кустарника зизифуса – продолговатые, мясистые, с косточкой и плотной блестящей кожурой. Они обладают нежным и приятным вкусом. Зизифус удивительно полезен. В терапевтических целях используют не только ягоды, но и косточки, кору, листья и корни. Спелые ягоды зизифуса хрупки, кожура быстро лопается, и плоды начинают портиться, теряя полезные свойства.

Где кладезь витаминов?

Унаби содержат много витаминов, микроэлементов и других полезных веществ – золу, катехины, дубильные вещества, органические кислоты, сахара и пектин. По содержанию витамина С зизифус опережает лимоны. В его составе есть каротин, токоферол, тиамин и рибофлавин, флавоноиды.

Что общего с женьшенем?

Народные целители относят зизифус к самым полезным лекарственным растениям. Его полезные свойства приравнивают к свойствам женьшеня, элеутерококка, однако особой пользой обладает зизифус, выросший в горной местности, на почве, бедной гумусом.

Употребление плодов унаби помогает омолодить клетки и очистить организм от холестерина, шлаков, токсинов, вредных металлов, излишней жидкости. Под воздействием этих ягод в организме регулируются процессы желчевыведения, усиливается функциональность печени. У кормящих матерей от унаби усиливается выработка молока, улучшается его качество.

Унаби тонизирует нервную систему, успокаивает и оказывает анестезирующий эффект. Особенно обезболивают листья зизифуса, их жуют при зубной боли и используют при лечении стоматита. Листья зизифуса обладают способностью блокировать чувствительность вкусовых рецепторов, например после их жевания вкус сладкого и горького не ощущается, а восприятие солёного и кислого остаётся.

Противовоспалительные и мочегонные свойства зизифуса используются при лечении болезней мочеполовой системы: цистита, нефрита и мочекаменной болезни. При респираторных болезнях поможет зизифус и отвар из его плодов. Отвар полезно пить при коклюше, бронхите, трахеите, фарингите, ларингите.

Почему чуть-чуть не навредит?

Зизифус не окажет вреда организму, если его правильно употреблять. В качестве лекарственных снадобий его лучше применять в виде отваров и чаёв. Для выявления индивидуальной непереносимости необходимо в первый раз сделать слабый отвар. При отсутствии симптомов дозировку можно увеличивать.

Есть особые категории людей, которым зизифус может нанести вред: беременные женщины и люди, страдающие от гипотонии. Вторые могут иногда лечиться плодами, но при этом должны следить за артериальным давлением – зизифус влияет на его уровень. К слову, здоровые люди тоже не должны злоупотреблять плодами или чаем из листьев унаби.

РЕЦЕПТ ДНЯ

Унаби, фаршированный чесноком, в маринаде

Такая заготовка может использоваться в качестве самостоятельной закуски, а также послужить прекрасным дополнением к горячему мясному блюду.

Ингредиенты:

1,9 кг плодов зизифуса,

180 мл яблочного уксуса,

10 г лаврового листа,

5 г чёрного перца горошком,

15 г чеснока,

50 г соли,

15 г сахара,

1,2 л воды,

90 мл растительного масла.

Способ приготовления:

Незрелые, зелёные плоды зизифуса промыть и обсушить. Очищенный чеснок разобрать на зубчики и выложить на дно стерильной ёмкости вместе с перцем и лавровым листом. Сверху как можно плотнее уложить плоды зизифуса, после чего накрыть их лавровым листом и долькой чеснока. Прогреть воду, не доводя её до закипания, чтобы при заливке не повредить плоды. Добавить сахар, соль и уксус, подержать несколько минут на огне до полного растворения ингредиентов. Залить плоды маринадом, а затем растительным маслом, которое увеличит срок хранения заготовки. Закрыть ёмкость стерильной крышкой и отправить в прохладное место на длительное хранение.