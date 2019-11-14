Зинаида Гречаный: Здоровье граждан является нашей первоочередной задачей

Председатель Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный обратилась с посланием по случаю Всемирного дня диабета. Приводим текст послания полностью.

Всемирный день борьбы с диабетом – это возможность сфокусировать внимание общественности на этой болезни, которая является одной из самых острых проблем XXI века и затрагивает пациентов, их семьи и общество в целом.

Чтобы снизить бремя диабета для населения и системы здравоохранения, необходимы совместные усилия. Важно, чтобы государство выделяло достаточные ресурсы для борьбы с диабетом, население было проинформировано о его профилактике и лечении, а врачи-специалисты всегда были рядом с пациентами, чтобы помочь им жить нормальной жизнью.

Основываясь на своих функциях, Парламент берет на себя ответственность за продвижение эффективной политики в борьбе с диабетом и за обеспечение постоянного контроля над ситуацией, связанной с этим заболеванием. Здоровье граждан является нашей первоочередной задачей.