Зинаида Гречаный выступит на Форуме председателей парламентов стран Евразии в Нур-Султане

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Председатель Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный выступит сегодня с речью на Форуме председателей парламентов стран Евразии «Великая Евразия: Диалог. Надежность. Партнерство», который проходит в столице Казахстана Нур-Султане 23-24 сентября.

В четвертом Форуме принимают участие председатели парламентов из 65 стран Европы и Азии, а также руководители 14 крупных международных и межпарламентских организаций. Парламентарии обсуждают безопасные и стабильные пути развития евразийского пространства. В центре внимания проблемы, связанные с расширением сотрудничества на континенте и реализацией проектов экономической интеграции.

В Форуме принимает участие делегация Парламента Республики Молдова под руководством спикера Зинаиды Гречаный. В состав делегации входят также вице-спикеры Парламента РМ Михай Попшой и Александр Слусарь, депутаты Владимир Головатюк и Богдан Цырдя.