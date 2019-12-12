Зинаида Гречаный выступила с поздравлением по случаю 28-ой годовщины создания Войск карабинеров

Зинаида Гречаный выступила с поздравлением по случаю 28-ой годовщины создания Войск карабинеров

По случаю 28-й годовщины создания Войск карабинеров Республики Молдова, спикер парламента обратилась с искренними словами благодарности в адрес командования и бывшего руководства ГИК, ветеранов, всех сотрудников и их родственников.

В течение почти трех десятилетий войска карабинеров показали, что они могут эффективно выполнять задачи по защите Отечества и обеспечению общественного порядка, демонстрируя преданность, профессионализм и самоотверженность. Более того, этой структуре удается на протяжении многих лет поощрять и воспитывать молодое поколение в духе патриотизма, путем сохранения воинских традиций и мер социальной поддержки молодых сотрудников, отметила она.

– Желаю сотрудникам Генерального инспектората карабинеров успехов в поддержании общественного порядка и защите прав и свобод граждан, безопасной деятельности, здоровья, личного счастья и прекрасных зимних праздников! – подчеркнула Зинаида Гречаный. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md