Зинаида Гречаный выступила с поздравлением по случаю 28-ой годовщины создания Войск карабинеров

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По случаю 28-й годовщины создания Войск карабинеров Республики Молдова, спикер парламента обратилась с искренними словами благодарности в адрес командования и бывшего руководства ГИК, ветеранов, всех сотрудников и их родственников.

В течение почти трех десятилетий войска карабинеров показали, что они могут эффективно выполнять задачи по защите Отечества и обеспечению общественного порядка, демонстрируя преданность, профессионализм и самоотверженность. Более того, этой структуре удается на протяжении многих лет поощрять и воспитывать молодое поколение в духе патриотизма, путем сохранения воинских традиций и мер социальной поддержки молодых сотрудников, отметила она.

– Желаю сотрудникам Генерального инспектората карабинеров успехов в поддержании общественного порядка и защите прав и свобод граждан, безопасной деятельности, здоровья, личного счастья и прекрасных зимних праздников! – подчеркнула Зинаида Гречаный.