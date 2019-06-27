Зинаида Гречаный выступила на заседании Госдумы РФ

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Председатель молдавского парламента Зинаида Гречаный выступила сегодня на заседании Госдумы РФ. В своем послании Гречаный отметила, что для нее – это высокая честь.

– Это – первый визит главы высшего законодательного органа Молдовы в Госдуму РФ за долгие последние годы. Еще недавно отношения между нашими странами переживали сложный период. Из-за недальновидности и неграмотности в наведении мостов взаимосвязи Молдовы с внешними партнерами как на Западе, так и на Востоке достигли критического уровня. Но сегодня, находясь перед вами вместе с моими коллегами, которых вы приветствовали на трибуне, я уверена, что немотивированный сбой в сотрудничестве между нашими странами практически преодолен, – сказала она.

Зинаида Гречаный подчеркнула, что политический кризис в нашей стране был преодолен и при поддержке зарубежных партнеров нашей страны – РФ, ЕС, США, которые успешно выступили в качестве медиаторов между различными политическими силами Молдовы. Уникальность ситуации заключается в том, что крупные политические силы нашли точку согласия и возможность полноценного сотрудничества именно в РМ.

– Сегодня я хочу поблагодарить всех, кто сыграл особую роль в разрешении этой сложной ситуации и в установлении мирным путем легитимной власти в нашей стране. Я подчеркиваю – мирным путем, потому что опасность была огромная, – добавила Гречаный.

Спикер также отметила, что несмотря на то, что у сформировавших парламентское большинство Партии социалистов и блока “АКУМ” разные программы и взгляды на многие вопросы, они “проявили политическую мудрость и нашли возможность сгладить острые углы, достичь консенсуса ради интересов подавляющего большинства наших сограждан и спасти нашу страну от криминального режима, узурпировавшего власть вплоть до Конституционного суда, который вчера в полном составе ушел в отставку”.

– Эта уникальная ситуация может стать ярким примером достижения компромисса между различными силами как на региональном, так и на международном уровне, при поддержке и участии главных геополитических игроков, ну и, конечно, не в последнюю очередь при обоюдном желании, – сказала она.

Гречаный отметила, что сегодня перед новой властью в Молдове одна главная цель – объединить усилия ради улучшения благосостояния каждого гражданина страны, от студента до пенсионера, от семей молодых специалистов до многодетных семей. Спикер искренне надеется и уверена, что нынешние парламентское большинство и правительство, которые, согласно опросам, поддерживают более 80% граждан нашей страны, сохранятся и продолжат свою работу на благо Молдовы.

– Мы просто не имеем права сойти с данного пути, так как в наших обязательствах доказать всем, что новая власть работает для своих граждан, а не в личных интересах, – отметила она.

Зинаида Гречаный также выразила надежду на то, что в ближайшее время в таком же составе молдавские депутаты посетят и Европейский парламент, “где мы сможем рассказать об уникальном прецеденте согласия и сотрудничества, которого мы достигли, и еще раз доказать всем, что только благодаря диалогу, нахождению общего консенсуса и отказа от личных амбиций можно построить стабильность и мир в любом направлении”. Впервые за много лет у Молдовы появилась возможность проводить по-настоящему взвешенную внешнюю политику, основанную на уважении, общепринятым ценностям и, конечно, взаимовыгодном сотрудничестве, как с Западом, так и с Востоком, подчеркнула спикер.

– У нас есть уникальный шанс восстановить в полном объёме российско-молдавские отношения, как и отношения с другими нашими партнёрами, которые пострадали из-за безответственности определенных политиков. Благодаря усилиям президентов наших стран — Владимира Путина и Игоря Додона — удалось решить целый ряд проблем в таких сферах, как: возвращение молдавских производителей на российский рынок и амнистия для молдавских трудовых мигрантов, работающих в России. Есть, однако, целый ряд вопросов, которые всё ещё требуют своего разрешения. Это углубление сотрудничества в сфере энергетики. Это приглашение к российским деловым кругам инвестировать в экономику Молдовы. Это продвижение на пути к урегулированию приднестровского вопроса в интересах жителей обоих берегов Днестра, при содействии всех участников переговорного процесса. Это углубление сотрудничества между нашими странами в культурной, образовательной, гуманитарной и других сферах. Это социальная защита сотен тысяч молдавских граждан, которые живут и трудятся на территории Российской Федерации, – перечислила она.

Гречаный также подчеркнула, что вместе с завершением политического кризиса в Молдове преодолено противоборство между важнейшими институтами власти.

– Мы открыли новую страницу сотрудничества между органами власти. И хочу вас заверить, что руководство парламента поддержит любую инициативу по налаживанию и развитию отношений с любым государством мира, – добавила она.

Подводя итог, спикер отметила, что за последние годы было слишком много упущено, однако в наших общих силах – вернуть взаимосвязи между нашими странами на достойный уровень.

– Мы будем восстанавливать полноценное партнёрство между Молдовой с Россией и другими нашими партнёрами и наполнять его конкретным содержанием. И в завершение хочу обратиться ко всем международным силам с надеждой на то, что Молдова станет тем ярким примером, когда интересы людей ставятся превыше интересов держав, когда политики ищут возможности, а не указывают на некие догадки, когда те, у кого разные взгляды, готовы на компромиссы. Молдова – прекрасная страна с красивым и добродушным народом, мы рады всем и всех зовем к себе в гости, мы не хотим и не будем враждовать, мы хотим быть свободными и независимыми. И мы никогда не забываем добрые поступки наших друзей! Милости просим к нам в Молдову! – сказала она.