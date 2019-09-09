Зинаида Гречаный встретилась в Китае с главой провинции Шэньси

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Возможности двустороннего сотрудничества между Республикой Молдова и провинцией Шэньси Китая обсуждались в ходе сегодняшней встречи председателя Парламента Республики Молдова Зинаиды Гречаный с главой администрации провинции Шэньси Лю Гочжуном.

Спикер поблагодарила хозяев Евро-Азиатского экономического форума за приглашение принять участие в этой официальной платформе сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс – один путь» в целях продвижения международного и регионального экономического сотрудничества. Председатель парламента приветствовала и высоко оценила недавнее открытие Торгового дома Китай-Республика Молдова в столице провинции городе Сиань, где завтра состоится мероприятие. Зинаида Гречаный также призвала власти и инвесторов провинции Шэньси открыть промышленный парк в Республике Молдова и отметила необходимость двустороннего обмена опытом и передовой практикой.

Губернатор провинции Шэньси, в свою очередь, выразил заинтересованность в развитии торгово-экономических отношений с Республикой Молдова, рассказал об истории и развитии провинции, которую он возглавляет, и обратился к гражданам Республики Молдова, которые учатся и живут в этом регионе.

Напомним, спикер РМ, во главе парламентской делегации, находится с рабочим визитом в Китайской Народной Республике. В состав делегации входят председатель комиссии по вопросам национальной безопасности, обороны и общественного порядка Кирилл Моцпан, вице-председатель комиссии по вопросам внешней политики и европейской интеграции Влад Батрынча, вице-председатель комиссии по вопросам социальной защиты, здравоохранения и семьи Владимир Односталко, вице-председатель комиссии сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля и генеральный секретарь парламента Адриан Албу.

Восьмой Евро-Азиатский экономический форум пройдет во вторник, 10 сентября, в городе Сиань. Делегация Парламента Республики Молдова приглашена на это событие в качестве почетного гостя.