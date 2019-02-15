Зинаида Гречаный встретилась уже с жителями почти всех населенных пунктов своего округа (ФОТО)

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Председатель Партии социалистов встретилась с жителями города Липканы, сел Глинка и Дрепкауцы Бричанского района. Будучи кандидатом в депутаты парламента от Партии социалистов по Бричанскому одномандатному округу, Зинаида Гречаный объездила уже практически все населенные пункты своего округа, знает ситуацию в каждом из них и понимает, что нужно сделать для того, чтобы улучшить жизнь в своем округе.

В частности, по ее словам, жители Липкан жалуются на то, что в городе закрыли больницу, что стало для них серьезной психологической травмой – теперь больным и тем, кто их навещает, нужно ездить в районную больницу в Бричаны. Кроме того, решение о ликвидации больницы было принято за спиной жителей Липкан, против их воли, и люди остались один на один со своею болью и проблемами.

Отдельно жители поставили вопрос об открытии русского лицея, так как у детей нет возможности учиться дальше на русском языке после окончания гимназии. Жалуются люди и на общие для всей страны проблемы: с начислением пенсий, на плохие дороги, на обман правительство с повышением зарплат.

– По сути, речь идет о результатах правления евроунионистов, которые разрушили сельское хозяйство, уничтожили промышленность, позакрывали школы и больницы. Нам предстоит много работы, но мы знаем, как справиться с этими проблемами. Вместе мы добьемся изменений к лучшему! – выразила уверенность лидер ПСРМ.