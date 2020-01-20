Зинаида Гречаный встретилась со специальной группой экспертов Совета Европы по реформе правосудия в Молдове

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“Реформа правосудия – комплексная, она сопряжена со множеством рисков, однако имеет жизненно важное значение для Республики Молдова. Мы полны решимости воспользоваться уникальной возможностью для обеспечения справедливого правосудия в интересах народа”. Об этом заявила председатель Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный во время встречи со специальной группой экспертов Совета Европы по реформе правосудия в Молдове, которая находится с визитом в нашей стране.

Гречаный подчеркнула, что по всем проектам необходимо будет проконсультироваться с общественностью, включая специалистов в этой области, а также с внешними партнерами, в частности с Венецианской комиссией. Спикер подтвердила открытость к обсуждению положений реформы, отметив, что она не боится обсуждать проблемы.

– Реформа правосудия имеет решающее значение, и должна проводиться в интересах граждан. Это не та тема, из которой мы должны пытаться получить политические дивиденды, это жизненная необходимость для государства и граждан, – сказала председатель парламента.

Во время встречи стороны были единодушны в определении критериев дальнейшей работы. Реформа должна проводиться прозрачно, на протяжении всего процесса необходимо стремиться к политическому, институциональному и профессиональному консенсусу, который должен быть также в интересах соблюдения баланса сил в государстве, принципа разделения властей, а также независимости судей.

Специальная группа экспертов Совета Европы была создана для поддержки усилий по укреплению сектора правосудия в Республике Молдова.