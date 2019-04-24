Зинаида Гречаный встретилась с жителями Липкан (ФОТО)

Председатель Партии социалистов РМ Зинаида Гречаный посетила сегодня, 24 апреля, тех жителей Липкан Бричанского района, которые нуждаются в помощи прежде всего.

– Мы должны сделать все возможное, чтобы все люди могли почувствовать заботу, чтобы светлый праздник Пасхи принес им мир, душевный покой и радость, – сказала она. 

Отметим, что на протяжении всей этой недели депутаты, советники и активисты Партии социалистов по всей стране навещают пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, семьи с низким доходом для того чтобы поздравить их с Пасхальными праздниками и оказать необходимую помощь. На этой неделе социалисты распределят 20 тысяч праздничных пакетов малоимущим семьям и пенсионерам.

 

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