Зинаида Гречаный встретилась с Вячеславом Володиным (ФОТО)

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Председатель Партии социалистов РМ, председатель парламентской фракции ПСРМ Зинаида Гречаный встретилась сегодня, 17 апреля, с председателем Государственной Думы Российской Федерации Вячеславом Володиным. На встрече обсуждались вопросы межпарламентского сотрудничества.

В частности, как сообщает пресс-служба формирования, в ходе беседы Зинаида Гречаный отметила, что «фракция Партии социалистов последовательно выступает за развитие отношений с Россией: депутаты-социалисты против дискриминации русского языка и запрета трансляции российских каналов. Партия настаивает на участии Молдовы в евразийской интеграции».

В свою очередь, Вячеслав Володин пригласил Зинаиду Гречаный и депутатов фракции социалистов на Международный форум «Развитие парламентаризма», который состоится в июле этого года в Москве, а также принять участие в Конференции по сотрудничеству фракций политических партий стран СНГ в сентябре.

Напомним, что фракция ПСРМ в полном составе совершает визит в Москву по приглашению руководства Госдумы РФ.