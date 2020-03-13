Зинаида Гречаный встретилась с Виктором Орбаном

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«Мы приветствуем подписание Совместной декларации о стратегическом партнерстве между Республикой Молдова и Венгрией и будем всецело поддерживать венгерские инвестиционные проекты», – заявила председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который совершил официальный визит в Кишинев.

Председатель парламента поблагодарила премьер-министра Венгрии за поддержку, оказанную нашей стране. Зинаида Гречаный подчеркнула важность молдо-венгерского Форума деловых людей, в котором приняли участие 23 венгерских предприятия и представители Торгово-промышленной палаты Венгрии.

– Венгрия – хороший друг, который не говорит нам, что делать, но дает советы и протягивает руку помощи, когда нам это нужно, – сказала Зинаида Гречаный.

Стороны отметили, что Молдова и Венгрия придерживаются одинакового подхода и выбирают стабильность и баланс во внешних отношениях. По их словам, за прошедшие годы дружба между двумя странами осталась неизменной, а возможностей стало больше, и их нужно использовать в интересах двух стран.