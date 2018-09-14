Зинаида Гречаный встретилась с прославленной российской спортсменкой Светланой Журовой

Председатель Партии социалистов провела сегодня, 14 сентября, встречу со Светланой Журовой, прославленной российской спортсменкой, олимпийской чемпионкой по конькобежному спорту, депутатом Государственной Думы Российской Федерации от фракции партии «Единая Россия».

Светлана Журова находится в Кишиневе в связи с участием во Всемирном конгрессе семей, который 14-16 сентября проходит в столице под патронатом Президента Республики Молдова Игоря Додона и благотворительного фонда Первой леди “Din suflet”.

– Обсудили основные проблемы, поднятые сегодня на конгрессе, отметили важную роль женщин-парламентариев в сохранении традиционных семейных ценностей, в поддержке семьи – в том числе на законодательном уровне, – написала лидер ПСРМ на своей странице в соцсети после проведенной встречи.