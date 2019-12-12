Зинаида Гречаный встретилась с председателем Национального собрания Венгрии

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«Республика Молдова является очень важным партнером для Венгрии. Вы можете и в дальнейшем рассчитывать на нашу постоянную поддержку и быть уверенными в том, что мы всегда будем действовать с полным уважением к государству и приоритетам Молдовы», – сказал Ласло Кёвер, председатель Национального собрания Венгрии на встрече с председателем Парламента РМ Зинаидой Гречаный.

По словам Ласло Кёвера, Венгрия готова передать Молдове опыт, накопленный в тех областях, где есть хорошие результаты. Председатель Национального собрания Венгрии высказался за интенсификацию межпарламентских связей, отметив, что визит председателя Парламента РМ облегчит сотрудничество между двумя законодательными органами и, соответственно, между Молдовой и Венгрией.

Зинаида Гречаный поблагодарила Венгрию за поддержку и экспертизу в приоритетных областях для Республики Молдова, в том числе за проект Twinning для парламента. Спикер отметила заинтересованность нашей страны в венгерском опыте и расширении сотрудничества.

– Для нас важно сохранить идентичность, защитить интересы наших граждан и производителей. Руководство Республики Молдова хочет объединить всех граждан и построить добрые отношения на основе взаимного уважения со всеми странами Запада и Востока. Все международные обязательства будут соблюдаться, и реформы будут продолжены, если это будет отвечать интересам страны и народа, – сказала она.

Председатель Парламента РМ подчеркнула, что Молдова опирается на поддержку Венгрии, и мы должны учиться на европейском опыте венгров.

– Мы не те политики, которые говорят о европейской интеграции, но занимаются чем-то другим. Президент, парламент и правительство сделают все возможное, чтобы голос Молдовы вызывал уважение, а страну воспринимали позитивно, – добавила она.

Во время встречи стороны рассмотрели вопросы двусторонних отношений на политическом, экономическом и социально-культурном аспектах, а также сотрудничества в рамках Восточного партнерства, особо подчеркнув открытость поддержке со стороны стран Вышеградской группы.

В ходе беседы была отмечена необходимость активизации торгово-экономических обменов. Стороны договорились активизировать сотрудничество, в том числе на местном и региональном уровне, а также диверсифицировать проекты в целях развития экономического и политического сотрудничества. Также была достигнута договоренность о необходимости сотрудничества на межпарламентском уровне и возможности взаимодействия уровне комиссий и рабочих групп.