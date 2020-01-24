Зинаида Гречаный встретилась с председателем Конституционного суда (ФОТО)

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Председатель Парламента РМ провела этим утром встречу с председателем Конституционного суда РМ Владимиром Цурканом.

Стороны проанализировали меры, необходимые для эффективного сотрудничества и ликвидации задолженностей по решениям КС, которые должны быть выполнены.

– Законы должны быть ясными, правила исчерпывающими, чтобы не оставлять места для толкований и злоупотреблений, – отметила спикер.

Еще одну встречу Зинаида Гречаный провела с председателем Национального совета по юридической помощи, гарантируемой государством, Эманоилом Плошницэ, председателем Ассоциации адвокатов Молдовы. Собеседники обсудили вопросы повестки деятельности адвокатов в нашей стране и наметили решения, которые могут способствовать улучшению ситуации и, соответственно, повышению качества услуг, предоставляемых гражданам.