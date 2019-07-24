Зинаида Гречаный встретилась с председателем Европарламента

0

Парламентское большинство поддерживает правительство Майи Санду в процессе проведения реформ в интересах всех граждан страны, а также поддерживает инициативы главы государства по укреплению суверенитета, независимости и развития Молдовы. Об этом спикер Зинаида Гречаный заявила в рамках встречи с главой Европейского парламента Давидом-Марией Сассоли, которая прошла этим утром в Брюсселе.

Председатель молдавского парламента поблагодарила европейского чиновника за представленную возможность подтвердить вместе с премьер-министром взятое перед гражданами Молдовы и внешними партнерами обязательство проводить взвешенную политику на благо Республики Молдова. Зинаида Гречаный озвучила четкое намерение парламентского большинства строить длительные дружественные отношения с ЕС и подчеркнула, что Соглашение об ассоциации будет внедряться, согласно обязательствам страны. В то же время Гречаный отметила необходимость перераспределения квот на определенные продукты и использование всех рынков сбыта.

– Мы должны сформировать на территории РМ экономический хаб, что позволит привлечь иностранные инвестиции, а также производить и экспортировать товары во все направления, – сказала спикер.

Тем временем, Давид-Мария Сассоли заявил, что Европейский парламент готов поддерживать правящую в Молдове коалицию, подчеркнув, что она должна оставаться целостной для внедрения демократических ценностей в Республике Молдова. Глава Европарламента также заявил, что верит в эффективное сотрудничество с парламентом нашей страны. По его словам, Молдове нужны хорошие отношения как с Западом, так и с Востоком, а также политическая стабильность, которая приведет к росту объема инвестиций.

В свою очередь председатель парламента поблагодарила за разблокирование финансовой помощи, а также за поддержку, выраженную молдавским властям 16 июля в рамках дебатов в Европейском парламенте, и пригласила европейских депутатов посетить с визитом нашу страну.

Напомним, что сегодня председатель парламента вместе с премьер-министром совершает визит в Брюссель.