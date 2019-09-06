Зинаида Гречаный встретилась с председателем ЕНП (ФОТО)

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Председатель молдавского парламента Зинаида Гречаный встретилась сегодня с Жозефом Долем, председателем Европейской народной партии – политического формирования с самой представительной группой в Европейском парламенте. В ходе беседы спикер отметила, что законодательное собрание Молдовы высоко ценит качество диалога с ЕС, и выразила заинтересованность и готовность властей проводить реформы, инициированные вместе с европейскими партнерами, с учетом необходимости и пользы для граждан нашей страны.

⁃ Мы понимаем, что все соглашения, которые Молдова заключила с ЕС, должны быть выполнены, включая Соглашение об ассоциации. Эта задача является частью нашей общей с партнерами по парламентскому большинству повестки. Подчеркнула, что как Председатель Парламента РМ, приложу все необходимые усилия для того, чтобы сохранить хорошее взаимопонимание и рабочий ритм деятельности действующего законодательного органа, – отметила она.

В свою очередь, Жозеф Доль выразил мнение, что Парламент Республики Молдова и власти в целом переживают очень важный для Республики Молдова период.

⁃ У вас есть историческая возможность продвинуть свою страну по пути функциональной демократии, справедливого правосудия, верховенства закона, и в этом отношении вы можете рассчитывать на нашу полную поддержку, – сказал председатель ЕНП.