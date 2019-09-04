Зинаида Гречаный встретилась с послом Венгрии

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Председатель Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный встретилась накануне с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгрии в Республике Молдова Шандором Сабо. Во время встречи основное внимание было уделено вопросам политического диалога и межпарламентского сотрудничества между Молдовой и Венгрией.

В частности, Зинаида Гречаный и Шандор Сабо отметили, что между нашими государствами сложились очень хорошие отношения сотрудничества и дружбы, выразив общую заинтересованность в их постоянном развитии.

Венгерский дипломат поблагодарил за прием и подтвердил заинтересованность и готовность Парламента Венгрии принять с визитом делегацию Парламента Республики Молдова во главе со спикером. Сроки визита будут определены позднее, в соответствии с повестками деятельности обеих сторон.